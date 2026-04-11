حريق يؤجل مواجهة الدوري

تسبب حريق في ملعب سانت ياكوب بارك في مدينة بازل بتأجيل مباراة فريق بازل الأول لكرة القدم أمام نظيره ثون في الدوري السويسري، السبت، بعد تدمير جميع الأطقم والمعدات الخاصة بالنادي.

وذكر بازل، السبت، أن رابطة الدوري وافقت على طلبه بتأجيل المباراة.

وأضاف بازل : «الحريق، الذي تسبب في تصاعد دخان كثيف، ألحق أضرارًا كبيرة ودمر بالكامل منطقة غرف ملابس الفريق الأول، وتشمل الأضرار الجسيمة الأحذية الكروية الشخصية، وجميع أطقم المباريات وبدائلها، القمصان وملابس التدريب وغيرها، إضافة إلى المعدات الطبية والفنية اللازمة لإدارة المباريات، التي لا يمكن تعويضها في وقت قصير».

وذكرت شرطة بازل أن سبب الحريق في قبو ملعب سانت ياكوب ـ بارك، مساء الجمعة، لا يزال غير معروف حتى الآن.

وأضافت أن المنطقة المتضررة أصبحت غير صالحة للاستخدام في الوقت الحالي، بسبب الأضرار الكبيرة، التي لحقت بها نتيجة السخام والحرارة.

وقال النادي: «من بين أشياء أخرى، تأثرت غرف تبديل الملابس، وغرف المعدات، وجميع تجهيزات اللاعبين والمدربين. كما تعرضت مكاتب المدربين، ومكتب مدير الفريق، ومناطق العلاج الطبيعي، إضافة إلى الحمامات، ومرافق الاستحمام، ودورات المياه، لأضرار أيضًا».

وافتتح ملعب سانت ياكوب ـ بارك عام 2001، وتم تحديثه واستكمال تطويره استعدادًا لبطولة أمم أوروبا للرجال «يورو 2008».

ويعد أكبر ملعب في سويسرا بسعة تتجاوز 38 ألف متفرج.

واستضاف مباريات في يورو 2008، من بينها مباراة بالدور قبل النهائي، والعديد من المباريات بما في ذلك المباراة النهائية ليورو 2025 للسيدات بين إنجلترا وإسبانيا.

وقبل أسبوعين استضاف مباراة تجريبية بين منتخب سويسرا للرجال وألمانيا.