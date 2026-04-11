لورينتيس: مكتوميناي ممثل.. ونحتاجه في نابولي

وصف أوريليو دي لورينتيس، رئيس نادي نابولي الإيطالي، الإسكتلندي سكوت مكتوميناي، نجم الفريق الأول لكرة القدم، بالـ«الممثل»، في إطار ثنائه على شخصيته وأدائه.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن مكتوميناي «29 عامًا» تخطى كل التوقعات منذ انتقاله من مانشستر يونايتد لنابولي في 2024.

وقاد مكتوميناي فريق نابولي إلى التتويج بلقب الدوري الإيطالي في موسم أول مثالي، ويواصل لعب دور مهم مرة أخرى مع الفريق، الذي يقوده أنطونيو كونتي، في ظل سعيه للمنافسة على لقب جديد.

ويتخلف نابولي، صاحب المركز الثاني، عن إنتر ميلان، المتصدر، بسبع نقاط قبل مواجهة بارما، الأحد.

وقال دي لورينتيس، رئيس نابولي والمنتج السينمائي، لشبكة «سي بي إس»: «سكوت رجل إسكتلندي حقيقي، بكل ما تعنيه الكلمة. إنه أشبه بممثل، أنيق للغاية، وجاد جدًا».

وأضاف: «إنه صديق، وشاب جيد، ولديه ثقافة من نوع معين، وهو أمر إيجابي للغاية».

وأكمل: «هناك بعض الأشخاص الذين لا يمكنك تبادل الحديث معهم، لكن معه يمكنك إجراء حوار حقيقي. إنه رائع».

وأكد رئيس النادي الإيطالي أنه التقى بالعديد من اللاعبين خلال الـ22 عامًا في نابولي.

وتابع: «يمكنك أن تتخيل عدد الأشخاص الذين وجدتهم، وسكوت لديه شخصية كبيرة. يمكنه أن يصبح ممثلًا».

وبسؤاله عمّا إذا كان سيضيف مكتوميناي لأحد أفلامه، قال دي لورينتيس: «دعه يلعب لنابولي، هذا أفضل، ونحن نحتاجه».