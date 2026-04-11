هولندا أول دولة أوروبية توافق على القيادة الذاتية

ذكرت شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية، السبت، أنها ستبدأ في طرح نسخة متقدمة من نظام مساعدة السائق الخاص بها في هولندا، وهو ما يجعلها أول دولة أوروبية توافق على البرنامج.

وأوضحت الشركة أنها قبل الحصول على الموافقة، اختارت البرنامج داخليًا، الذي يسمى «القيادة الذاتية الكاملة ـ تحت الإشراف» في جميع أنحاء أوروبا.

وبينت تسلا أنها تسعى للحصول على إذن من السلطات في دول أوروبية أخرى.

وذكر إيلون ماسك، رئيس شركة تسلا، منذ أعوام، أن القيادة الذاتية الكاملة ستمكن سيارات تسلا في النهاية من قيادة نفسها. وأضافت الشركة عبارة «تحت الإشراف» منذ بعض الوقت لوصف النسخة الحالية، التي يظل فيه السائق مسؤولًا، ويجب أن يكون جاهزًا لتولي المسؤولية في أي وقت.

وتمكن سائقو تسلا في الولايات المتحدة من استخدام برنامج «القيادة الذاتية الكاملة» لأعوام.

وأبلغ المستخدمون عن العديد من الأخطاء، خاصة في الأيام الأولى، لكن ماسك أشار منذ ذلك الحين إلى تحسينات كبيرة.

وتمتلك الشركة الرائدة في مجال السيارات الكهربائية مصنعها الأوروبي في جرونهايد بالقرب من برلين، حيث يتم تصنيع موديل «واي» الأكثر مبيعًا.