نيمار.. جدل مستمر ومهلة 60 يوما

استمر الجدل الكبير في البرازيل حول انضمام نيمار دا سيلفا، قائد المنتخب الأول لكرة القدم السابق، إلى قائمة «السيليساو» في كأس العالم 2026، بوقت لم يستبعد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي إمكانية حصوله على مكان ضمن تشكيلته المكونة من 26 لاعبًا، وقال إن المهاجم أمامه شهران لإثبات أنه يتمتع بالإمكانات المطلوبة.

وأكد أنشيلوتي أكثر من مرة أن نيمار سيكون ضمن الحسابات إذا كان في كامل لياقته البدنية، لكنه استبعد المهاجم من تشكيلة البرازيل في المباراتين التجريبيتين اللتين نظمتا في مارس الماضي أمام فرنسا وكرواتيا.

ولم ‌يشارك نيمار، ‌هداف البرازيل التاريخي برصيد ​79 ‌هدفًا، ⁠مع المنتخب ​منذ ⁠تعرضه لإصابة خطيرة في الركبة، أكتوبر 2023، كما كافح من أجل المشاركة في المباريات باستمرار منذ عودته إلى نادي سانتوس العام الماضي.

وهتفت الجماهير باسم نيمار بعد خسارة البرازيل 2ـ1 أمام فرنسا في بوسطن، لكن أنشيلوتي قلل من ⁠أهمية رد الفعل حينها، قائلًا ‌إن التركيز يجب أن ينصب ‌على اللاعبين المختارين.

لكن المدرب الإيطالي ​أشار الآن إلى ‌أن مهاجم سانتوس لا يزال ضمن خططه، في ‌الوقت الذي تقيم فيه البرازيل خياراتها قبل نهائيات كأس العالم، في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو تموز في أمريكا الشمالية.

وقال أنشيلوتي ‌في مقابلة مع صحيفة «ليكيب» الفرنسية، السبت: «إنه موهبة عظيمة، ومن الطبيعي ⁠أن ⁠يعتقد الناس أنه قادر على مساعدتنا في الفوز بكأس العالم المقبلة».

وأضاف: «يتم تقييمه من الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، ومني، ولا يزال أمامه شهران لإظهار أنه يمتلك المؤهلات التي تسمح له باللعب في كأس العالم».

وتابع: «بعد إصابة الركبة، عاد نيمار بصورة جيدة، وهو يسجل الأهداف، يحتاج للاستمرار في هذا الاتجاه وتحسين لياقته البدنية. إنه يسير على الطريق الصحيح».

وتلعب البرازيل في المجموعة الثالثة بكأس العالم، إلى ​جانب المغرب وهايتي وإسكتلندا، ​وستبدأ مشوارها في البطولة يوم 13 يونيو على ملعب نيوجيرزي.