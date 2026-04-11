طاقم صيني يقود الأهلي والدحيل

اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقمًا صينيًا لقيادة مواجهة فريق الأهلي السعودي لكرة القدم أمام الدحيل الإماراتي، الإثنين، ضمن ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر إلى أن الدولي ما نينج، سيكون حكم ساحة، على أن يساعده مواطنيه تشو في، وتشانج تشينج، والأردني أدهم مخادمة، حكمًا رابعًا، فيما يتولى فو مينج غرفة تقنية الفيديو الـ«VAR».

ويعمل ما نينج المولود في 14 يونيو 1979 مدرس رياضة في بلاده، وهو حكم دولي معتمد لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» منذ 2011.

وفي 2022 أختير من ضمن 35 حكمًا لتولي مباريات نهائيات كأس العالم 2022.

وتعد أشهر الحالات التي واجهته خلال لقاء في الدوري المحلي حينما اعتدى عليه البرازيلي هنريكي دورادو واسقطة أرضًا، لينهض من جديد ويمنحه بطاقة حمراء.

وقاد الحكم الصيني نهائي كأس آسيا، بين قطر و الأردن في فبراير 2024 .