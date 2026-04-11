رديف «الجوهرة» يحتضن تدريبات النخبة

حددت اللجنة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الملاعب الرديفة في مدينة الملك عبد الله الرياضية «الجوهرة المشعة »، لأجراء تدريبات الفرق المشاركة في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن الوحدة الإماراتي، سيجري تدريباته الأول عند الـ 06:00 من مساء السبت على الملعب الرديف «D» في «الجوهرة»، على أن يعقبه بـ60 دقيقة تدريب السد القطري على الملعب الرديف «E»، فيما يخوض الأهلي تدريبه اليوم على ملعب النادي عند الـ 07:30.

وأكد المصدر أن بعثة الدحيل القطري ستصل الليلة إلى مدينة جدة، على أن يعقبها وصول بعثة فريق شباب الأهلي الإماراتي.

ويفتتح الأهلي والدحيل القطري أول مواجهات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا عند الـ 05:45 دقيقة من مساء الإثنين، على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية، فيما يلتقي الهلال بالسد عند الـ 09:00 مساء اليوم ذاته على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل.

وتقرر أن يتم فتح التدريبات لكافة الفرق في أول 15 دقيقة للتغطية الإعلامية، بعد عقد المؤتمرات الصحافية.