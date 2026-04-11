بورنموث يكسب أرسنال.. ويشعل صراع الصدارة

أشعل أليكس سكوت، لاعب بورنموث الإنجليزي الأول لكرة القدم، المنافسة على لقب الدوري، بعد أن سجل هدفًا قاد به فريقه للفوز 2ـ1 على مضيفه أرسنال المتصدر، ​على ملعب الإمارات، السبت.

وأحرز سكوت، لاعب خط الوسط، هدفًا في الدقيقة 74، ليصدم لاعبي صاحب الأرض الذين بدوا متوترين، ويمنح دفعة قوية لمنافسه على اللقب مانشستر سيتي.

وعلى الرغم من هذه الهزيمة، فإن أرسنال المتعثر لا يزال متقدمًا بفارق تسع نقاط على مانشستر سيتي، لكن فريق المدرب بيب جوارديولا لعب مباراتين أقل، الذي يمكنه تقليص الفارق إذا فاز على تشيلسي، الأحد.

وتلقى أرسنال الخسارة ‌الأولى في تسع ‌مباريات بالدوري، ليتجمد رصيده عند 70 نقطة ​من ‌32 ⁠مباراة، مقابل ​61 ⁠نقطة لمانشستر سيتي من 30 مباراة. كما أن سيتي لديه حافز إضافي، إذ سيستضيف أرسنال مطلع الأسبوع المقبل.

وكان بورنموث الفريق الأفضل في الشوط الأول، وتقدم في النتيجة عندما حول إيلي جونيور كروبي تمريرة عرضية غيرت اتجاهها ووصلت له عند القائم البعيد، إلى الشباك في الدقيقة 17.

وحصل أرسنال على ركلة جزاء تقدم لها فيكتور يوكريش بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 35.

وحاول أرسنال جاهدًا تسجيل هدف ‌الفوز، لكن بورنموث حقق المفاجأة، ليرتقي إلى المركز التاسع في الترتيب، ويدخل المنافسة على أحد المقاعد المؤهلة ⁠إلى البطولات الأوروبية.

ودخل ⁠أرسنال إلى المباراة بعد سلسلة من أربعة انتصارات في الدوري، ولو حقق الفوز الخامس كان سيتقدم بفارق 12 نقطة عن مانشستر سيتي، وكان سيقترب بشدة من الفوز بأول ألقابه في الدوري منذ عام 2004.

ولم يخض أرسنال أي مباراة في الدوري منذ شهر تقريبًا، وخلال تلك الفترة تعرض للخسارة في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة أمام سيتي، كما خرج بشكل مفاجئ من دور الثمانية في كأس الاتحاد الإنجليزي بهزيمته أمام ساوثامبتون المنافس في دوري الدرجة الثانية.

وكان من المفترض أن يمهد فوز أرسنال 1ـ0 على سبورتنج لشبونة، الأسبوع الماضي، في ذهاب ​دور الثمانية من دوري ​أبطال أوروبا، الطريق، ليقدم الفريق عرضًا قويًا أمام بورنموث.