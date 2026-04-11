الأهلي المصري يطالب بإلغاء العقوبات

طالب النادي الأهلي المصري بإلغاء العقوبات الموقعة ضد لاعبيه نتيجة الاعتراض على قرارات الحكم بعد المباراة التي انتهت بالتعادل 1ـ1 مع سيراميكا كليوباترا، الثلاثاء الماضي، في بطولة الدوري الممتاز.

وقال الأهلي، في بيان رسمي، السبت: «تقدمنا بتظلم إلى كل من رابطة الأندية المحترفة ولجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم السبت، ضد القرارات الصادرة عن لجنة المسابقات، التي نصَّت على إيقاف وليد صلاح الدين مدير الكرة، مباراة واحدة مع تغريمه 5 آلاف جنيه، وكذلك إيقاف محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، أربع مباريات مع غرامة 50 ألف جنيه، إلى جانب توقيع غرامة مالية على النادي قدرها 20 ألف جنيه.

وطالب الأهلي، في تظلمه للجهتين، بإلغاء هذه القرارات، مشيرًا إلى وجود خصومة مع محمود وفا، حكم المباراة، فضلًا عن تقدمه ولاعبيه بشكوى ضده إلى لجنة الانضباط، عقب تجاوزه بحق لاعبي الفريق، وهم الشناوي ومحمود حسن تريزيجيه وحسين الشحات، باستخدام ألفاظ غير لائقة، إلى جانب الدفع باليد، في واقعة وصفها النادي بأنها سابقة خطيرة في الملاعب المصرية.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعة البطولة بالدوري المصري الممتاز.