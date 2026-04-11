ألافيس يحبط سوسيداد بتعادل قاتل

عاد فريق ألافيس الأول لكرة القدم بتعادل قاتل من ملعب جاره الباسكي المنقوص عدديًّا ريال سوسيداد 3ـ3، السبت، ضمن الجولة الـ 31 من منافسات الدوري الإسباني.

وتقدّم ألافيس بهدف المدافع الكرواتي دويي تشاليتا سار «3 بالخطأ في مرمى فريقه»، وردّ سوسيداد بهدف الكرواتي الآخر لوكا سوتشيتش «14».

وأعاد العاجي إبراهيم دياباتيه التقدُّم للضيوف «24»، قبل إدراك أنتونيو سيفيرا التعادل لأصحاب الأرض «27 بالخطأ في مرمى فريقه».

وفي الشوط الثاني، منح الأيسلندي أوري أوسكارسون الأفضلية لسوسيداد للمرة الأولى «60»، لكن البديل الأرجنتيني لوكاس بويه أهدى ألافيس نقطة التعادل في الرمق الأخير «90+7».

وكان بويه منح ألافيس تعادلًا قاتلًا في الجولة الماضية أمام ضيفه أساسونا 2ـ2، بإحرازه هدفًا من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدلًا من الضائع.

وأنهى سوسيداد المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه سيرجيو جوميس «90+3».

ورفع سوسيداد رصيده إلى 42 نقطة في المركز السابع، علمًا أنه على موعد السبت المقبل مع نهائي كأس الملك في مواجهة أتلتيكو مدريد.

في المقابل، بات رصيد ألافيس الذي وصل إلى المباراة الرابعة على التوالي في «لا ليجا» من دون خسارة بواقع ثلاثة تعادلات وانتصار، 33 نقطة في المركز الـ15، مبتعدًا بفارق ثلاث نقاط عن مراكز الهبوط.