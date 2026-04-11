معاناة فيرونا وكريمونيزي تزداد

تزايدت معاناة فريقي كريمونيزي وفيرونا الأولين لكرة القدم في قاع ترتيب الدوري الإيطالي بعد أن خسر كلاهما خارج ملعبيهما، السبت، في الجولة الـ 32.

وخسر كريمونيزي أمام مضيفه كالياري 0ـ1، وفيرونا أمام مضيفه تورينو 1ـ2.

وتوقف رصيد فيرونا عند 18 نقطة في المركز قبل الأخير بفارق الأهداف عن بيزا، متذيل الترتيب، ويحل كريمونيزي في المركز الثالث من القاع برصيد 27 نقطة.

وفي المباراة الأولى، سجَّل سيباستيانو إسبوزيتو هدف الفوز لكالياري في الدقيقة «63»، وفي المباراة الثانية تقدم جيوفاني سيميوني بهدف لتورينو في الدقيقة السادسة، لكن فيرونا أدرك التعادل بواسطة كيرول بوي في الدقيقة 38، لكن تشيزاري كاسادي سجَّل هدف الفوز لتورينو بعد مضي خمس دقائق من بداية الشوط الثاني.