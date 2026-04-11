ليفركوزن يقرب بايرن من لقب البوندسليجا

أسدى فريق باير ليفركوزن الأول لكرة القدم صنيعًا كبيرًا لبايرن ميونيخ المتصدر بفوزه على ملعب بوروسيا دورتموند 1ـ0، السبت، في الجولة الـ 29 من الدوري الألماني «بوندسليجا».

ويتصدر بايرن جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 73 نقطة، وسيوسع الفارق مع أقرب ملاحقيه دورتموند إلى 12 نقطة، حال فوزه في وقت لاحق اليوم على مضيفه سانت باولي، قبل خمس جولات من نهاية الموسم.

وفي باقي المباريات فاز لايبزيج على ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ 1ـ0، وآينتراخت فرانكفورت على مضيفه فولفسبورج 2ـ1، وهايدنهايم على ضيفه يونيون برلين 3ـ1.

وعلى ملعب سيجنال إيدونا بارك وفي الدقيقة 42، نجح روبرت أندريتش في تسجيل هدف المباراة الوحيد بتسديدة صاروخية من مسافة 28 مترًا تقريبًا سكنت الزاوية السفلى لمرمى كوبيل.

وأحيا هايدنهايم آماله الضئيلة في البقاء بفوزه على يونيون برلين 3ـ1، بفضل ثنائية ماتياس هونسك في الشوط الأول، وهدف بودو زيفزيفادزي، لينهي الفريق سلسلة من 15 مباراة دون انتصار ويقلص الفارق إلى 6 نقاط مع سانت باولي، صاحب المركز الثالث من القاع.

وفي المقابل، ظلَّ فولفسبورج، صاحب المركز قبل الأخير، يبتعد بفارق نقطتين فقط عن هايدنهايم بعد خسارته أمام آينتراخت فرانكفورت 1ـ2، وهي المباراة رقم 12 له دون فوز، حيث سجَّل أوسكار هويولوند وأرنود كاليمويندو هدفي فرانكفورت، بينما سجَّل دجينان بيتشينوفيتش هدف حفظ ماء الوجه لفولفسبورج في الوقت بدل الضائع.

وأنعش لايبزيج آماله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بفوزه على جلادباخ بهدف سجَّله يان ليوناردو في الدقيقة 81.

ورفع لايبزيج رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد جلادباخ عند 30 نقطة في المركز الـ 13.