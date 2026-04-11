إلتشي يضرب فالنسيا ويشعل صراع القاع

فاز فريق إلتشي الأول لكرة القدم على ضيفه فالنسيا 1ـ0، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من الدوري الإسباني.

ورفع إلتشي رصيده إلى 32 نقطة في المركز الـ 16، بفارق نقطة واحدة فقط عن أول مراكز الهبوط «المركز الـ 18» يحتله إشبيلية الذي يواجه أتلتيكو مدريد السبت، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد بلنسية عند 35 نقطة في المركز الـ 14، بفارق نقطتين عن ألافيس وثلاث نقاط عن إلتشي، بفارق أربع نقاط عن مراكز الهبوط.

وسجَّل لوكاس سيبيدا هدف المباراة الوحيد لفريق إلتشي في الدقيقة «73».