تجدد إصابة لاوتارو تربك الإنتر

تجدَّدت إصابة الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم فريق إنتر ميلان الأول لكرة القدم، ليبقى مهددًا بالغياب فترة جديدة عن الملاعب في عضلة الساق.

وأسهم لاوتارو في فوز ثمين لإنتر ميلان بتسجيله هدفين في الانتصار العريض على روما بنتيجة 5ـ2، الأحد الماضي، ليعزز فرص فريقه في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي.

وسجَّل المهاجم الأرجنتيني هذه الثنائية في أول ظهور له بعد غياب دام سبعة أسابيع بسبب الإصابة.

لكن الفحوصات الطبية، التي أجراها اللاعب، الجمعة، أظهرت معاناة لاوتارو مارتينيز من شد عضلي طفيف في أسفل ساقه اليسرى، وهي الإصابة التي سبق أن تعرض لها في 18 فبراير.

وأعلن نادي إنتر ميلان في بيان، السبت، أن نجمه وقائده سيخضع لفحص جديد لإعادة تقييم حالته في الأيام المقبلة.

وتردد أن لاوتارو مارتينيز سيغيب عن مباراتي كومو وكالياري، الأحد، والجمعة المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري، إضافة إلى مواجهة كومو في الدور قبل نهائي كأس إيطاليا 21 أبريل.

ويعتلي إنتر ميلان قمة الترتيب بالدوري الإيطالي لكرة القدم برصيد 72 نقطة، متفوقًا بفارق سبع نقاط عن نابولي حامل اللقب، وذلك قبل أن يحل ضيفًا على كومو رابع الترتيب برصيد 58 نقطة ضمن منافسات الجولة الـ 32.