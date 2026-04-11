النصر.. تغيير الظهيرين واكتمال ترسانة الهجوم

غيَّر فريق النصر الأول لكرة القدم ظهيريه، واستعاد ترسانة هجومه الرباعية بكامل عناصرها في مواجهة الأخدود، السبت، لحساب الجولة الـ 28 من دوري روشن السعودي.

وعاد إلى التشكيل المهاجم البرتغالي جواو فيليش بعد انتهاء إيقافه لتراكم البطاقات الصفراء، وكذلك الجناح الفرنسي كينجسلي كومان بفضل تعافيه من الإصابة.

وغاب اللاعبان عن الانتصار 5ـ2 على النجمة في الجولة الماضية، وعوّضهما المهاجم عبد الله الحمدان، والجناح عبد الرحمن غريب، الجالسان على مقاعد البدلاء أمام الأخدود.

واسترد النصر أيضًا لاعبه أيمن يحيى بعد غيابه أمام النجمة لتراكم الإنذارات، ويشارك ظهيرًا أيسر لتغطية زميله الإسباني إنييجو مارتينيز الذي لا يزال مصابًا.

ويحاذيه على الجهة الأخرى في مركز الظهير الأيمن نواف بوشل الذي لم يشارك أساسيًا أمام النجمة، ودخل بديلًا خلال الشوط الثاني.

وأخذ أيمن وبوشل مكانيّ سعد الناصر وسلطان الغنام اللذين عادا إلى مقاعد البدلاء.

ويبدأ النصر المباراة، التي تستضيفها نجران، بالبرازيلي بينتو ماتيوس، حارس المرمى، وأمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار نواف بوشل، والفرنسي محمد سيماكان، وعبد الإله العمري، وأيمن يحيى.

وفي الوسط يشارك الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش إلى جوار البرازيلي أنجيلو جابرييل، فيما يلعب كينجسلي كومان والسنغالي ساديو ماني جناحين أيمن وأيسر، لدعم ثنائي الهجوم البرتغالي كريستيانو رونالدو وجواو فيليش.

ويتصدر النصر جدول الترتيب برصيد 70 نقطة، متقدمًا بفارق نقطتين عن الهلال الذي لعب مباراة زائدة.