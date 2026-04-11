الإصابة تحرم الأخدود من فقيهي أمام النصر

أفقدت الإصابة فريق الأخدود الأول لكرة القدم خدمات معاذ فقيهي، الظهير الأيسر، في مواجهة النصر، السبت، ضمن الجولة الـ 28 من دوري روشن السعودي، حسبما أوضحت لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وأعلن النادي، عبر حسابه في منصة «إكس»، عن القائمة، وخلت من اسم فقيهي، سواء بين الأساسيين أو البدلاء.

وأفصحت المصادر عن معاناة اللاعب من إصابةٍ، حالت دون استدعائه للمباراة التي يحتضنها ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في نجران.

كذلك غاب المدافع سعيد الربيعي بسبب ظرف أسري وهو الاحتفال بزواجه، مثلما أفادت «الرياضية» عشية اللقاء.

ويعوِّضهما في التشكيل مهند القيضي، والألماني جوكهان جول اللذان كانا ضمن قائمة البدلاء خلال مواجهة الفتح الماضية.

في المقابل، قرَّر التونسي فتحي الجبال، مدرب الأخدود، إخراج المهاجم صالح آل عباس طوعًا من التشكيل، وعوَّضه بزميله خالد اللزام.

ويبدأ الفريق الجنوبي المباراة بالبرازيلي صامويل برتغال، حارس المرمى، وأمامه حسين الزبداني، والألمانيان كوراي جونتر، وجوكهان جول، إضافةً إلى مهند القيضي.

وفي الوسط يلعب الأرجنتيني ماتيو بوريل، والكولومبي خوان سيباستيان بيدروزا، وعبد العزيز آل هتيلة.

ويتكوَّن الهجوم من الكاميروني كريستيان باسوجوج والتوجولي خالد ناري، الجناحين الأيمن والأيسر، وخالد اللزام، رأس الحربة.

ويملك الأخدود، الذي هزم الفتح بهدفٍ في الجولة الماضية، 16 نقطةً، يحتل بها المركز الـ 17 قبل الأخير على خارطة الترتيب.