بثنائية نيوم.. النجمة ينعش آمال البقاء

أنعش فريق النجمة الأول لكرة القدم آماله في البقاء ضمن دوري روشن السعودي بعد فوزه على ضيفه نيوم 2ـ1، السبت، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة لحساب الجولة الـ 28.

ورفع النجمة، الذي حقق فوزه الثاني في الدوري والأول بعد مرور ست جولاتٍ على انتصاره على الخلود 2ـ1، رصيده إلى 11 نقطةً في المركز الأخير، وقلَّص الفارق مع ضمك، صاحب أقرب مراكز البقاء، إلى 12 نقطةً، مع تبقي سبع جولاتٍ على نهاية الموسم.

في المقابل، تجمَّد رصيد نيوم عند 39 نقطةً في المركز الثامن بعد أن تلقَّى خسارته الـ 12 في البطولة.

وانتظر النجمة حتى الدقيقة 43 ليفتتح التسجيل عبر محمد العقل، لكنَّ مهمته تعقَّدت بعد طرد صاحب الهدف عند الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع بقرار من الحكم المساعد، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 1ـ0.

وعلى الرغم من النقص العددي إلا أن الفريق عزَّز تقدمه مع بداية الشوط الثاني حيث أضاف الفرنسي ذو الأصول الجزائرية بلال بوطوبة الهدف الثاني «47». وقلَّص نيوم الفارق «56» عبر المالي أمادو كوني، لكنَّ النتيجة بقيت على حالها حتى صافرة النهاية، ليخرج النجمة بانتصارٍ ثمينٍ، أبقى على آماله في البقاء.