وصل إلى النقطة 34.. الحزم يكسر رقمه التاريخي

بلغ فريق الحزم الأول لكرة القدم أعلى حصيلةٍ نقطيةٍ له في تاريخ مشاركاته بدوري المحترفين بعد فوزه على ضيفه الفيحاء 2ـ0، السبت، على ملعب نادي الحزم في الرس، ضمن الجولة الـ 28 من دوري روشن السعودي.

وسجل الحزم هدفًا مبكرًا قبل أن يحسم المواجهة بهدفٍ قاتلٍ في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، ويرفع رصيده إلى 34 نقطةً.

وافتتح يوسف المزيريب التسجيل عند الدقيقة 8 مانحًا فريقه أفضليةً مبكِّرةً في الشوط الأول، الذي انتهى بتقدم أصحاب الأرض 1ـ0.

وفي الشوط الثاني، واصل الحزم أفضليته، وأضاف السوري عمر السومة الهدف الثاني عند الدقيقة 90+9.

وكسر فريق الرس، بهذا الانتصار، رقمه السابق في نسخة 2018ـ2019 حين أنهى الموسم برصيد 31 نقطةً، متجاوزًا هذا الرقم بعد وصوله إلى 34 نقطةً في النسخة الجارية.

وقفز الحزم مركزين في سلم الترتيب، ووصل إلى المركز التاسع بتسعة انتصاراتٍ، وسبعة تعادلاتٍ، مقابل 12 خسارةً، فيما تراجع الفيحاء إلى المركز العاشر بالرصيد ذاته، لكنَّه هُزِمَ في 13 مباراةً.