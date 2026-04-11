بالانتصار الأول.. الخلود يعمّق جراح التعاون

حقَّق فريق الخلود الأول لكرة القدم، السبت، انتصاره الأول على مضيفه التعاون في دوري المحترفين بعد أن كسبه 2ـ1 ضمن الجولة الـ 28 من دوري روشن السعودي.

ويعدُّ الانتصارُ الأوَّلَ للأخدود على التعاون في دوري المحترفين بعد ثلاث مواجهاتٍ سابقةٍ، إذ فاز «سكري القصيم» في اثنتين منها، بينما تعادلا في واحدةٍ.

وتقدَّم الخلود مبكِّرًا عبر السورينامي شاكيل بيناس عند الدقيقة 4، وعادلَ التعاون النتيجة عن طريق محمد الدوسري «8»، ونجح البرازيلي جوجا في تسجيل هدف الانتصار للخلود «23».

وتجاوز الخلود خسارته الثقيلة أمام الهلال في اللقاء المقدَّم من الجولة الـ 29، الأربعاء الماضي، حينما سقط 0ـ6، وعمَّق جراح التعاون، الذي لم ينجح في الانتصار بآخر جولتين «تعادل مع نيوم والهلال».

وبفوزه السبت، رفع الخلود رصيده إلى 29 نقطةً في المركز الـ 13، جمعها من تسعة انتصاراتٍ، وتعادلين، مقابل 18 خسارةً.

في حين بقي التعاون على 46 نقطةً، جمعها من 13 انتصارًا، وسبعة تعادلاتٍ، مقابل ثماني خسائر.

ويحلُّ التعاون ضيفًا على النجمة، 23 أبريل الجاري، لحساب الجولة الـ 29، فيما يستقبل الخلود نظيره الفيحاء في الجولة الـ 30.