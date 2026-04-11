تحت أنظار جماهيره.. الاتحاد يبدأ مخطط الوحدة

دشَّن فريق الاتحاد الأول لكرة القدم ملف تحضيراته للقاء الوحدة الإماراتي، الثلاثاء، بحصةٍ تدريبيةٍ على ملعبه، السبت، بحضور عددٍ كبيرٍ من مشجعيه.

وفتح النادي الجداوي أبوابه للجماهير بهدف تحفيز اللاعبين قبل لقاء الفريق الإماراتي في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وركز البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب الفريق، في بداية التدريبات، التي استؤنفت بعد يوم راحةٍ، على الجوانب اللياقية، تلتها تمارينُ تكتيكيةٌ متنوِّعةٌ، تضمَّنت العرضيات، واختُتمت الحصة بمناورةٍ على منتصف مساحة الملعب.

وشارك في التدريبات جميع اللاعبين باستثناء عبد العزيز البيشي الذي اكتفى بتمارينَ انفراديةٍ برفقة المعد البدني لتعرُّضه إلى إصابةٍ بسيطةٍ في مباراة نيوم، المقدَّمة من الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي.

ورجَّحت مصادر «الرياضية» التحاق البيشي بالتدريبات الجماعية قبل مواجهة الوحدة الإماراتي.

وعقب نهاية الحصة، تناول اللاعبون طعام العشاء الذي أعدَّه زميلهم عبد الرحمن العبود في مقر النادي.

ويؤدي الاتحاد تدريبه الرئيس عصر الأحد تأهبًا للقاء الوحدة على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وتأهل الفريق الجداوي إلى دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة بعد أن حلَّ رابعًا في الترتيب العام لمجموعة الغرب برصيد 15 نقطةً، بينما بلغه الوحدة الإماراتي بحلوله خامسًا بـ 14 نقطة.