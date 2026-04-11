بسبب العضلة.. العقيدي بديلا دون تسخين

منعت آلام في عضلة الفخذ الخلفية نواف العقيدي، حارس مرمى فريق النصر الأول لكرة القدم، من إجراء عمليات التسخين قبيل انطلاق مباراة «الأصفر» مع الأخدود، السبت، ضمن الجولة الـ 28 من دوري روشن السعودي، حسبما أبانت لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

وكان من المفترض دخول العقيدي تمارين التسخين برفقة زميله البرازيلي بينتو ماتيوس، الحارس الأساسي، لكنه شعر بآلام في العضلة الخلفية، وأبلغ بها الجهازين الفني والطبي للفريق.

وحسب المصادر، اتخذ الجهازان على إثر ذلك قرارًا احترازيًا بإعفائه من الإحماء، خشيّة حدوث مضاعفات تُفاقم حجم الإصابة وتفقد الفريق خدماته خلال الفترة المقبلة.

وطلب الجهاز الفني من عبد الرحمن العتيبي، الحارس الثالث، مزاملة بينتو في التسخين بدلًا من العقيدي.

ومع ذلك ظلّ العقيدي في قائمة اللقاء، ولم يستبدله البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الفريق، بالعتيبي الذي اكتفى بالتدريب التنشيطي ثمَّ غادر أرض الملعب.