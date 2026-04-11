الأهلي يفقد مجرشي.. ويترقب ديميرال

تأكَّد غياب علي مجرشي، ظهير أيمن فريق الأهلي الأول لكرة القدم، عن مواجهة الدحيل القطري، الإثنين، ضمن دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة بسبب الإصابة، وفق مصادرَ خاصَّةٍ بـ «الرياضية».

وواصل مجرشي برنامجه العلاجي، السبت، بعد معاناته من إصابةٍ عضليةٍ، لحقت به خلال مشاركته في المواجهة التجريبية للمنتخب السعودي أمام صربيا، 31 مارس الماضي، ضمن تحضيراته لكأس العالم 2026.

وتسبَّبت الإصابة في غياب الظهير الدولي عن مباراتي الأهلي أمام ضمك والفيحاء في الجولتين 27 و29 من دوري روشن السعودي.

إلى ذلك، يتَّجه الألماني ماتياس يايسله، مدرب الفريق الأهلاوي، إلى الاعتماد على محمد عبد الرحمن في خانة الظهير الأيمن عوضًا عن مجرشي، حسبما أظهرته المناورة التي فرضها خلال الحصة التدريبية، السبت.

وشارك في المناورة المدافع البرازيلي روجر إيبانيز في إشارةٍ إلى عودته للقائمة الأساسية إلى جانب ريان حامد، فيما سيكون البلجيكي ماتيو دامس ظهيرًا أيسرَ.

وغاب إيبانيز عن المباراة الماضية أمام الفيحاء بعد أن فضَّل المدرب إراحته عقب تعرُّضه إلى إصابةٍ عضليةٍ خلال لقاء ضمك، لكنَّ الفحوصات الطبية أظهرت فيما بعد سلامته.

وطبقًا للمصادر ذاتها، يترقَّب الألماني نتائج الاختبارات الطبية التي يُجريها التركي ميريح ديميرال، وزكريا هوساوي قبل التدريبات، الأحد، لتحديد إمكانية مشاركتهما أمام الدحيل.

وقطع ديميرال شوطًا كبيرًا في برنامجه التأهيلي بعد إصابته بتمزُّقٍ في العضلة الضامَّة، أما هوساوي، الذي يواصل برنامجه العلاجي، فيعاني من إصابةٍ في الركبة.