السومة يصل إلى الهدف 161

رفع السوري عمر السومة، مهاجم فريق الحزم الأول لكرة القدم، رصيده إلى 161 هدفًا في دوري المحترفين السعودي، وفقًا لموقع «transfermarkt» العالمي للإحصاءات، بعد تسجيله في شباك الفيحاء، السبت، والتي انتهت 2-0 لصالح الحزم، ضمن الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي.

وعزز السومة صدارته لقائمة الهدافين التاريخيين، متقدمًا على المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الشباب، الذي يملك 155 هدفًا، بالتساوي مع ناصر الشمراني.

وفي الموسم الجاري، يتفوق السومة تهديفيًا، بعدما سجل 6 أهداف بقميص الحزم، مقابل 5 أهداف لحمد الله مع الشباب، في سباقٍ مستمر بين الثنائي لتعزيز أرقامهما في تاريخ المسابقة.

ويأتي محمد السهلاوي رابعًا بـ110 أهداف، يليه ياسر القحطاني بـ106، فيما يحضر البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر بـ98 هدفًا.

ويواصل السومة توسيع الفارق في الصدارة، مؤكدًا حضوره التهديفي رغم تقدمه في القائمة التاريخية، مع استمرار مطاردة حمد الله في الجولات السبع المتبقية.