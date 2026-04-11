إيمانويل: جدولة المباريات سبب خسارتنا

أرجع البرتغالي بيدرو إيمانويل، مدرب فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، خسارة فريقه 2-0 أمام الحزم إلى جدولة المباريات، وخوض فريقه ثلاث مباريات خلال أسبوع واحد، وذلك في المؤتمر الصحافي عقب المواجهة التي جمعتهما على ملعب نادي الحزم في الرس.

وقال البرتغالي: «اليوم كان يومًا صعبًا بالنسبة لنا، وبالنسبة لي شخصيًا كمدرب وقائد للفريق، والمباراة كانت معقدة منذ البداية، خصوصًا أننا خضنا ثلاث مباريات خلال سبعة أيام، وطريقة استقبالنا للأهداف توضح أننا لم نكن في يومنا».

وأضاف: «في الشوط الثاني حاولت منح الفريق حيوية جديدة بإشراك أسماء نشيطة، واقتربنا من تعديل النتيجة، وكنا منافسين بشكل جيد، وصنعنا بعض الفرص والركنيات، لكن لم ننجح في التسجيل، وأعتقد لو سجلنا هدف التعادل كانت المباراة ستتغير».

وتابع: «عندما تندفع للهجوم بشكل كامل فمن الطبيعي أن تتعرض لهجمات مرتدة، وكان لدي طموح وتوقع كبيران بتحقيق الفوز اليوم، لكننا لم نكن في يومنا».

وختم حديثه: «لا أحب تقديم الأعذار، والخسارة أتحمل مسؤوليتها أولًا كمدرب، ثم اللاعبين، والآن سنحصل على راحة بعد أسبوع صعب، قبل أن نعود للعمل من أجل المرحلة المقبلة».