قادري: تبديلاتي موفقة ولا أعتمد على الفرديات

ثمّن التونسي جلال قادري، مدرب فريق الحزم الأول لكرة القدم، فوز فريقه على الفيحاء 2ـ0، السبت، ضمن الجولة 28 من دوري روشن السعودي على ملعب نادي الحزم في الرس، مؤكدًا أن الانتصار تحقق أمام منافس قوي في الدور الثاني.

وقال قادري: «الحمد لله على هذا الانتصار المهم جدًا، هذا الفوز عوّضنا نتيجة مباراتنا أمام الاتحاد التي قدمنا فيها مستوى جيدًا لكن النتيجة لم تخدمنا».

وأضاف: «قدمنا مستوى جيدًا وكنا مركزين بشكل جيد في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني وضعنا الفيحاء تحت ضغط كبير، لكن التبديلات كانت موفقة، واللاعبون الذين شاركوا قدموا الإضافة المطلوبة».

وفي رده على سؤال «الرياضية» حول سر منظومة الحزم، أوضح: «أكبر مكسب أننا لا نعتمد على الفرديات، وهذا ما أكدته للاعبين دائمًا، أنتم مجموعة واحدة، والثقة المتبادلة بين المدرب واللاعبين والإدارة كانت عاملًا مهمًا».

واختتم حديثه: «منحنا الفرصة للاعبين الشبان، وحتى الآن شارك معي الموسم الجاري 30 لاعبًا من أصل 31 في القائمة، باستثناء الحارس الرابع الشاب يزن».