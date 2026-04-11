برشلونة يحسم الديربي.. ويوسع فارق الصدارة

حسم فريق برشلونة الأول لكرة القدم الديربي أمام جاره إسبانيول 4-1، السبت، ضمن الجولة الـ 31 من الدوري الإسباني، ليقترب خطوة إضافية من المحافظة على لقبه، بعدما وسّع الفارق مع مطارده ريال مدريد الوصيف إلى تسع نقاط قبل سبع مراحل من النهاية، مستفيدًا من تعادل الأخير أمام ضيفه جيرونا 1-1 الجمعة.

وأحرز أهداف برشلونة فيران توريس «10 و25»، ولامين يامال «87»، والبديل الإنجليزي ماركوس راشفورد «89»، في حين وقّع بول لوزانو على هدف إسبانيول الوحيد «56».

ورفع برشلونة رصيده بتحقيقه الانتصار السابع تواليًا في «لا ليجا»، إلى 79 نقطة في الصدارة، معززًا بذلك آماله بإحراز اللقب للمرة 29 في تاريخه.

كما أخذ جرعة معنوية في وقت مناسب قبل ثلاثة أيام من مواجهة أتلتيكو مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، إذ يحاول قلب الطاولة وتحقيق «ريمونتادا» تمكّنه من انتزاع بطاقة العبور إلى نصف النهائي بعد خسارته ذهابًا على أرضه 0-2.

في المقابل تجمّد رصيد إسبانيول عند 38 نقطة في المركز العاشر، ووصلت سلسلة عدم الانتصار إلى 14 مباراة تواليًا، بواقع تسع هزائم وخمسة تعادلات وذلك منذ بداية 2026.

كما فشل إسبانيول بهزيمة جاره للمرة الأولى منذ 2009 وللمباراة الـ17 تواليًا ضمن جميع المسابقات، متكبدًا 16 هزيمة وتعادلًا واحدًا.