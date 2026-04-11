بايرن يضرب بالخماسية وقياسي جديد

سحق فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم مضيفه سانت باولي بنتيجة 5-0 في دوري الدرجة ​الأولى الألماني، السبت، محطمًا بذلك الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد، كما عزز صدارته للترتيب بفارق 12 نقطة مع تبقي خمس مباريات على نهاية الموسم.

ويقترب الفريق البافاري، من لقب الدوري برصيد 76 نقطة، بينما يظل بروسيا دورتموند، صاحب المركز الثاني، عالقًا عند 64 نقطة بعد خسارته 1-0 على أرضه ⁠أمام باير ليفركوزن.

وبهدف بضربة رأس سجله ‌جمال موسيالا ‌في الدقيقة التاسعة، عادل الضيوف ​الرقم القياسي البالغ ‌101 من الأهداف في موسم ‌واحد، والمسجل أيضًا باسم بايرن في موسم 1971-1972.

لكن بايرن سجل هدفين آخرين في غضون وقت قصير، عن طريق ليون جوريتسكا في ‌الدقيقة 53، ومايكل أوليسي بعدها بدقيقة واحدة، ليتجاوز بايرن الرقم ⁠القياسي ⁠السابق ويضمن النقاط الثلاث.

وأضاف نيكولاس جاكسون الهدف الرابع في الدقيقة 65 قبل أن يسجل رافائيل جويريرو الهدف الخامس لتصبح النتيجة 5-0، حيث كان المدرب فينسن كومباني قد أراح مجموعة من اللاعبين، بما في ذلك المهاجم البارز هاري كين.

ولا يزال بايرن في السباق على ثلاثة ألقاب، ​وسيواجه ليفركوزن في ​قبل نهائي كأس ألمانيا 22 أبريل الجاري.