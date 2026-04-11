أودينيزي يقسو على ميلان بثلاثية

سقط فريق ميلان الإيطالي الأول لكرة القدم على ملعبه وبين جماهيره أمام أودينيزي 3-0، السبت، في الجولة الـ 32 من الدوري الإيطالي.

وأنهى أودينيزي الشوط الأول متقدمًا بهدفين دون رد، وهي المرة الأولى في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري الإيطالي التي ينهي فيها أودينيزي الشوط الأول متفوقًا بهذا الفارق في ميلانو.

وتقدم أودينيزي بهدف عكسي سجله دافيد بارتيساجي مدافع ميلان بالخطأ في مرماه في الدقيقة «26»، ثم أضاف الهولندي يورجن إيكيلينكامب الهدف الثاني «37»، وتكفل الفرنسي آرثر عطا بتسجيل الهدف الثالث للفريق الضيف في الدقيقة «71».

وتوقف رصيد ميلان عند 63 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين خلف نابولي الوصيف، وبفارق تسع نقاط خلف إنتر ميلان المتصدر، ورفع أودينيزي رصيده إلى 43 نقطة في المركز العاشر.