باكينجهام: كسبنا التعاون بالاستحواذ.. و شاموسكا: الأرقام في صالحنا

عبَّر الإنجليزي ديس باكينجهام، مدرب فريق الخلود الأول لكرة القدم، عن سعادته بشخصية لاعبيه عقب العودة للانتصارات من بوابة مضيفه التعاون الذي كسبه 2ـ1، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من دوري روشن السعودي.

وقال باكينجهام خلال المؤتمر الصحافي عقب المواجهة: «سعيدٌ بالفوز على التعاون بثنائيةٍ بعد الخسارة أمام الهلال، وكانت ردة فعل جيدةً. لعبنا بشكلٍ جيدٍ. منذ بداية الموسم والفريق مضطر إلى أن يلعب بعناصر من فريق 21، كما نضطر إلى تغيير مراكز لاعبين آخرين، إذ لابد من مجاراة التحديات، ومثالٌ على ذلك سلطان الشهري الذي لعب 400 دقيقة سابقًا، وفي الموسم الجاري لعب ثلاثة أضعافها».

وأضاف: «هناك طرقٌ كثيرةٌ نُحضِّر فيها للمباريات، وهدفنا الثاني أمام التعاون جاء عن طريق الاستحواذ. لابد أن أثني على هتان باهبري، وعدد الدقائق التي لعبها معنا، وأشكره على روحه القيادية داخل الملعب وخارجه».

على الطرف الآخر، أكد البرازيلي بريكليس شاموسكا، مدرب التعاون، أن فريقه وعطفا على الأرقام قدَّم أداءً جيدًا، قائلًا: «إذا تحدثنا عن المباراة فالأرقام تشير إلى أن التعاون فائزٌ. كنا نسير بشكلٍ جيدٍ، لكن لم نُوفَّق في ترجمة الفرص. الأمور كانت إيجابيةً، لكن كرة القدم تعتمد على الأهداف، وهذا ما حققه الخلود».

وأضاف: «البلغاري مارين بيتكوف مركزه الأساسي في الطرف الأيمن، لكنه أدى دوره بشكلٍ جيدٍ في خانة الظهير الأيسر، ولا توجد عليه ملاحظات عليه».

وتابع المدرب: «هنالك ركلة جزاءٍ مستحقة لنا، واستُدعي الحكم إلى تقنية VAR، لكنَّه رفض احتسابها».