ليفربول يستعيد توازنه وصلاح يسجل

خرج فريق ليفربول الأول لكرة القدم من دوامة الهزائم المتتالية في الفترة الأخيرة بفوز معنوي على ضيفه فولهام بنتيجة 2-0، السبت، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

وأحرز ريو نجوموها ومحمد صلاح هدفي ليفربول في الدقيقتين 36 و40 من المباراة التي لعبت وسط جماهيره في مدرجات ملعب «أنفيلد».

وتجاوز «الريدز» بهذا الفوز كبوة الخسارة في ثلاث مباريات متتالية أمام برايتون في الدوري ثم الهزيمة الثقيلة أمام مانشستر سيتي برباعية دون رد في دور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي، وبعدها الخسارة بهدفين أمام باريس سان جيرمان في ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال.

كما صحح ليفربول مساره بعد خسارتين أمام برايتون وولفرهامبتون والتعادل مع توتنام في الجولات الثلاث الماضية، ليرفع رصيده إلى 52 نقطة، يعزز بها حضوره في المركز الخامس المؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

في المقابل، تجمد رصيد فولهام عند 44 نقطة في المركز الـ 11.

ورفع صلاح رصيده إلى 20 بصمة تهديفية الموسم الجاري بواقع 11 هدفا و9 تمريرات حاسمة في جميع المسابقات، كما أصبح النجم المصري الذي أعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري خامس لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يصل إلى 250 بصمة تهديفية بدون ركلات جزاء بعد كل من واين روني «288»، وريان جيجز «269»، وآلان شيرر «268 »، وآندي كول «258».