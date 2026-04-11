«الدون» يسجل 6 أهداف بصناعة بوشل

سجَّل البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، هدفًا سادسًا بصناعة زميله نواف بوشل، الظهير الأيمن، اهتزَّت به شباك الأخدود، السبت، ضمن الجولة الـ 28 من دوري روشن السعودي.

ومرَّر بوشل الكرة إلى رونالدو الذي اخترق منطقة الجزاء، ثم سدَّد داخل شباك البرازيلي صامويل برتغال، حارس مرمى الأخدود، في الدقيقة 15 من اللقاء.

وحسبَ موقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني، سبق لبوشل تقديم خمس تمريراتٍ حاسمة للنجم الأسطوري في مسيرته مع النصر التي بدأت يناير 2023.

وصنع الظهير هدفًا واحدًا لـ «الدون» أمام كلٍّ من الفتح وضمك والفيحاء والخليج والنجمة، قبل إضافة تمريرةٍ حاسمةٍ جديدةٍ في مواجهة الأخدود.

وجاءت جميع التمريرات الست في بطولة دوري روشن، ونصفها خلال النسخة الجارية.