ثنائية برتغالية تكتب قياسي النصر

سجّل فريق النصر الأول لكرة القدم سلسلة الفوز الأطول له في بطولة دوري المحترفين التي انطلقت صيف 2008، بتغلبه على مضيّفه الأخدود داخل معقله 2ـ0، مساء السبت، لحساب الجولة الـ 28.

وأحرز المهاجمان البرتغاليان كريستيانو رونالدو وجواو فيليش الهدفين في الدقيقتين 15 و47، واحتفلا وسط حشد جماهيري عريض ملأ مدرجات ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في نجران.

ومنذ خسارته 1ـ3 أمام الهلال، 12 يناير الماضي ضمن الجولة الـ 15، لا يعرف «الأصفر» سوى لغة الفوز في دوري روشن السعودي، محققًا 14 انتصارًا على التوالي.

وتخلل هذه السلسلة انتصار في الجولة العاشرة المؤجلة، بخماسية أمام النجمة.

وأسقط النصر في سلسلته النجمة مرتين، والشباب، وضمك، والتعاون، والخلود، والرياض، والاتحاد، والفتح، والحزم، والفيحاء، ونيوم، والخليج، والأخدود.

وحطم الفريق العاصمي سلسلة الـ 13 انتصارًا متتاليًا التي حققها بين نوفمبر 2013 وفبراير 2014 في موسم أنهاه بطلًا للدوري.

وتجاوز أيضًا سلسلة مماثلة للهلال، غريمه التقليدي، بين سبتمبر 2025 ويناير 2026، لكنه لا يزال يبتعد بفارق 10 انتصارات عن السلسلة القياسية، التي حققها «الأزرق» في الفترة من سبتمبر 2023 وحتى مايو 2024.

ولن يستطيع النصر الوصول إلى «قياسية» الهلال في الموسم الجاري مع تبقي 6 مباريات فقط له، بينما يمكنه الوصول إليها إذا استمرت انتصاراته حتى رابع جولات نسخة الدوري المقبلة.

وبفوزه على الأخدود، أعاد «الأصفر» فارق النقاط الخمس الذي يفصله عن الهلال، وحلق في صدارة «روشن» برصيد 73 نقطة.

أمّا الفريق الجنوبي فتجمد رصيده عند 16 نقطة، وأنهى الجولة في المركز الـ 17 قبل الأخير، متخلفًا بسبع نقاط عن أقرب مقاعد النجاة.