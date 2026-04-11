تراكتور لـ «الرياضية»: رحلتنا في موعدها.. وفريقنا كامل

أكد لـ «الرياضية» كريم جمالي، مدير العلاقات العامة لنادي تراكتور الإيراني، وصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى جدة في موعدها المحدَّد بشكل طبيعي، استعدادًا لمواجهة شباب الأهلي الإماراتي ضمن ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، الثلاثاء المقبل.

وقال جمالي: «البعثة ستصل في موعدها المحدَّد بشكل طبيعي، ودون وجود أي مشكلات. الأحد سنصل إلى إسطنبول، ثم سنسافر إلى جدة حسبَ البرنامج الذي تمَّ وضعه، لنستعد لمباراة شباب الأهلي، والفريق سيكون كامل العدد».

وكشف المسؤول الإيراني عن أن الفريق سيسافر إلى إسطنبول برًّا، ثم ستستقلُّ البعثة طائرةً من تركيا إلى جدة مباشرةً.

وكان هناك غموضٌ حول مشاركة فريق تراكتور في الدور ثمن النهائي للبطولة بسبب تأثُّر رحلات الطيران بالظروف في المنطقة.