ريشة: الطريس أغفل جزائية أيمن وطرد ماني

رصد المصري محمد كمال ريشة، محلل «الرياضية» التحكيمي، «خطأين» للحكم خالد الطريس في مباراة الأخدود والنصر، السبت، ضمن الجولة الـ 28 من دوري روشن السعودي، مشيرًا إلى إغفاله ركلة جزاءٍ مستحقة لـ «الأصفر»، وتغاضيه أيضًا عن طرد السنغالي ساديو ماني، جناح الفريق العاصمي.

وتعود الركلة غير المحتسبة إلى الدقيقة 36 التي شهدت سقوط أيمن يحيى، ظهير أيسر فريق النصر الأول لكرة القدم، داخل منطقة جزاء الأخدود بعد احتكاكٍ مع الجناح الكاميروني كريستيان باسوجوج.

وعلَّق ريشة على الحالة قائلًا: «أيمن تعرَّض لعملية دفعٍ من باسوجوج، والحكم لم يحتسب ركلة جزاءٍ، ثم تواصل عبر سماعة الأذن مع غرفة تقنية VAR لمراجعة الحالة، وبعد ذلك اتَّخذ قرارًا خاطئًا باستئناف اللعب».

وأضاف: «يوجد دفعٌ واضحٌ من باسوجوج، يستوجب احتساب ركلة جزاءٍ، وكان على غرفة VAR استدعاء الطريس لمراجعة الحالة على الشاشة خارج أرض الملعب، وليس تأييد قرار الحكم الأوَّلي بعدم احتساب الركلة».

وفيما جاء هذا القرار ضد مصلحة النصر، تضرَّر الأخدود من الخطأ التحكيمي الآخر الذي رصده ريشة في الدقيقة 55.

وتدخَّل ماني، جناح النصر، في تلك الدقيقة على الأرجنتيني ماتيو بوريل، لاعب وسط الأخدود، على مشارف منطقة جزاء «الأصفر» دون قرارٍ من الطريس الذي أمر باستمرار اللعب.

وشرح المحلل التحكيمي الحالة قائلًا: «ماني تدخَّل بأسفل الحذاء على ساق بوريل، وهذا يندرج تحت بند اللعب العنيف الموجب للطرد، لأن فيه إيذاءً للمنافس وخطورةً عليه».

وانتهت المباراة نصراويةً بهدفين نظيفين، سجلهما المهاجمان البرتغاليان كريستيانو رونالدو وجواو فيليش.