ليلة قياسية في «أنفيلد».. نجوموها وصلاح يكتبان التاريخ

دوَّن ريو ​نجوموها، الجناح الواعد في فريق ليفربول الأول لكرة القدم، اسمه في سجلات النادي بعد أن أصبح أصغر لاعبٍ سنًّا يسجل هدفًا لـ «الريدز» على ملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فوز فريقه 2ـ0 على فولهام، السبت، الذي شهد أيضًا هدفًا للمصري محمد صلاح بعد أربع دقائق أخرى، عزَّز به سعي الليفر لاحتلال أحد المراكز الخمسة الأولى.

وسجَّل نجوموها، البالغ من العمر 17 عامًا، هدف الافتتاح في الدقيقة 36 بتسديدةٍ رائعةٍ في الزاوية البعيدة مضيفًا رقمًا قياسيًّا جديدًا إلى مسيرته الواعدة. وكان ريو قد أصبح بالفعل أصغر لاعبٍ سنًّا يحرز هدفًا في تاريخ النادي بعد أن هزَّ شباك مضيفه نيوكاسل، أغسطس الماضي، ووقتها لم ‌يكن يتجاوز 16 عامًا.

وضاعف صلاح النتيجة في الدقيقة 40 بتسديدةٍ ​مباشرةٍ ‌بيسراه نحو ⁠الزاوية البعيدة. ​ولوَّح ⁠النجم المصري، البالغ 33 عامًا، بشعار ليفربول على قميصه للجماهير في إشارةٍ مؤثِّرةٍ مع اقتراب رحيله عن «أنفيلد» بنهاية الموسم بعد تسعة أعوامٍ حافلةٍ.

ولم يكن بيرند لينو، حارس مرمى فولهام، يملك أي فرصةٍ تذكر للتصدي لأي من الهدفين.

ومع تخصيص خمسة مقاعد للدوري الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حافظ ليفربول على المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 52 نقطةً، متقدمًا بفارق أربع نقاطٍ على تشيلسي «السادس» بعد تحقيقه أول فوزٍ له في الدوري منذ أواخر فبراير الماضي.

في المقابل، ⁠تجمَّد رصيد فولهام عند 44 نقطةً في المركز الـ 11.

وجاء هذا الفوز ‌أيضًا عقب ثلاث هزائم متتالية في جميع المسابقات، من ‌بينها خسارةٌ محبطةٌ بـ 0ـ4 أمام مانشستر سيتي في كأس الاتحاد ​الإنجليزي، وأخرى بـ 0ـ2 أمام باريس ‌سان جيرمان الفرنسي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وذكر أرنه سلوت، مدرب ليفربول، أن فريقه ‌عانى أمام باريس سان جيرمان، لكنَّه نجح في استعادة توازنه حين امتزجت الخبرة بالشباب عبر نجوموها وصلاح اللذين يقفان على طرفي نقيضٍ من مسيرتيهما، ليسهما سويًّا في تصحيح المسار أمام فولهام.

وبات في رصيد النجم المصري الآن 108 أهداف على ملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولا يتفوَّق عليه في تسجيل الأهداف على ملعبٍ ‌واحدٍ في تاريخ البطولة سوى تيري هنري بـ 114 هدفًا على ملعب هايبري.