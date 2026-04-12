أحدهم الأخدود.. 9 ضحايا لا تزعج النصر

تفادى فريق النصر الأول لكرة القدم، تاريخيًّا، إهدار أي نقطةٍ أمام تسعة منافسين في دوري المحترفين، أحدهم الأخدود، الذي أسقطه بثنائية المهاجمين البرتغاليين كريستيانو رونالدو وجواو فيليش، السبت، ضمن الجولة الـ 28.

وفاز النصر بجميع مواجهاته الست في دوري المحترفين مع الفريق الجنوبي، بمعدل انتصارين خلال كل موسمٍ من الثلاثة الأخيرة.

وإلى جانب الأخدود، لم يفوِّت الفريق العاصمي أي نقطةٍ في دوري المحترفين أمام العين، والعدالة، والشعلة، ونيوم، والأنصار، والنجمة، والوطني، والنهضة.

ولعب النصر مباراتين مع كلٍّ من العين، ونيوم، والأنصار، والنجمة، والوطني، والنهضة، فيما واجه العدالة في أربعٍ، والشعلة مثل الأخدود في ستٍّ.

وباستثناء الأسماء التسعة، أهدر «الأصفر» نقطةً واحدةً على الأقل أمام أي فريقٍ واجهه في «المحترفين».

ويتصدَّر النصر جدول ترتيب دوري روشن السعودي بفارق خمس نقاطٍ عن الهلال، أقرب ملاحقيه، قبل آخر ست جولاتٍ من المسابقة.