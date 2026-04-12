تاليسكا وكانتي يقودان فنربخشة إلى حفلة أهداف

حقق فريق فنربخشة الأول لكرة القدم فوزًا عريضًا على حساب مضيفه قيصري سبور 4ـ0، السبت، في الجولة الـ 29 من الدوري التركي الممتاز، ليعزِّز الفريق آماله بقوةٍ في صراع المنافسة على اللقب.

وفرض فنربخشة سيطرته على مجريات اللقاء في كلا الشوطين، ونجح النجم الفرنسي نجولو كانتي في فك شفرة دفاعات المنافس في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول بتسديدةٍ رائعةٍ، أطلقها من خارج منطقة الجزاء، وسكنت الشباك، ليمنح فريقه الأفضلية.

ومع انطلاق الشوط الثاني، كثف فنربخشة من ضغطه الهجومي، وضاعف له البرازيلي أندرسون تاليسكا النتيجة بهدفٍ ثانٍ من لمسةٍ رائعةٍ، وأضاف المالي دورجيليس نيني الثالث سريعًا مستغلًّا هفوةً دفاعيةً لأصحاب الأرض.

وعاد أندرسون تاليسكا مجددًا لزيارة الشباك محرزًا هدفه الشخصي الثاني له والرابع لفريقه.

ورفع فنربخشة رصيده إلى 66 نقطةً من 29 مباراةً في المركز الثاني متأخرًا بنقطةٍ واحدةٍ عن غلطة سراي المتصدر، الذي يلاقي كوجالي سبور، الأحد.