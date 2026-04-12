بفوزه على أتلتيكو.. إشبيلية يبتعد عن مراكز الهبوط

واصل فريق إشبيلية الأول لكرة القدم سعيه إلى تجنُّب الهبوط للدرجة الثانية بعد فوزه على ضيفه أتلتيكو مدريد 1ـ2، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من الدوري الإسباني.

ورفع إشبيلية رصيده إلى 34 نقطةً في المركز الـ 15 بفارق ثلاث نقاطٍ فقط عن مراكز الهبوط إلى الدرجة الثانية، في انتظار باقي نتائج مباريات الجولة.

وعلى الجانب الآخر، تجمَّد رصيد أتلتيكو مدريد، المنتشي بالفوز على برشلونة 2ـ0 في ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال، عند 57 نقطةً في المركز الرابع.

وتقدَّم إشبيلية في الدقيقة 10 عبر آكور أدامز من ركلة جزاءٍ، وأدرك خافيير بونار التعادل لأتلتيكو «35»، وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، سجل نيمانيا جوديلي الهدف الثاني لإشبيلية.