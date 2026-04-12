قانون الرياضة ـ المخالفات الرياضية 14ـ20

يعد مخالفًا لأحكام النظام كل من قام بأي فعل من الأفعال الواردة في النظام أو اللوائح التي يشترط للقيام بها الحصول على ترخيص أو موافقة، وذلك قبل الحصول على الترخيص أو بعد انتهائه أو تعليقه أو إلغائه أو الموافقة أو قام بأي فعل يوهم بأنه شخص أو كيان مرخص له أو صدرت له الموافقة على القيام بذلك الفعل، وكذلك كل مرخص له لم يتقيد بالشروط والأحكام الخاصة بالترخيص أو قدَّم بيانات خاطئة أو مضللة عن الأنشطة أو الخدمات التي يقدمها مخالفًا للنظام.

ويعتبر إنشاء منشأة رياضية بشكل مخالف للنظام أو للمعايير الإنشائية والتشغيلية التي تضعها الوزارة أو إلحاق ضرر بالمنشأة الرياضية التابعة للوزارة أو المنشأة الرياضية التابعة لأي من الجهات الحكومية أو الخاصة أو غير الربحية التي تقام عليها منافسة أو فعالية رياضية أو التعدي عليها أو الاستفادة منها بطريقة غير مشروعة سواء أكان ذلك عمدًا أو نتيجة إهمال أو تقصير.

ويعد الدخول بطريقة غير مشروعة إلى منشأة رياضية تابعة للوزارة أو الدخول أثناء إقامة المنافسة أو الفعالية الرياضية بطريقة غير مشروعة إلى المنشأة الرياضية أو إلى منطقة إقامة المنافسة أو الفعالية الرياضية أو الأجزاء المحيطة بها، من المخالفات التي يترتب عليها العقاب.

كما يُعد إدخال أو حمل لافتات أو أعلام أو رموز أو شعارات أو غيرها أو أدلى هتافات أو عبارات أو القيام بإشارات أو حركات تحرض على التعصب الرياضي أو تكون خارج السياق المألوف للمنافسات والفعاليات الرياضية أثناء إقامة منافسة أو فعالية رياضية أو خلال حدث متصل بأي منهما، مخالفة للنظام.

ويعتبر رمي عبوات أو آلات أو أدوات أو غيرها أيًا كان شكلها أو نوعها على منطقة المنافسة أو الفعالية الرياضية أو الأجزاء المحيطة بها أثناء إقامة أي منها أو الدخول إلى مكان المنافسة أو الفعالية الرياضية دون تصريح أو بحمل أدوات نارية أو مواد قابلة للاشتعال أو أدوات حادة أو تسليط أشعة الليزر على المنافسين أو الحاضرين تعد من الأفعال المخالفة، وذلك بما يتفق مع أحكام النظام.