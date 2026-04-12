جيسوس: نسير في طريق اللقب.. والطريس دخل المباراة متأثرا

عدَّ البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، تحقيق الفوز الـ 14 على التوالي في دوري روشن السعودي، مؤشرًا إيجابيًّا على سير «الأصفر» في «طريقٍ جيدٍ» نحو اللقب.

وخلال مؤتمرٍ صحافي بعد الفوز على الأخدود بهدفين نظيفين، السبت، ضمن الجولة الـ 28، قال جيسوس في تصريحاتٍ، أوردها النصر عبر منصة «إكس»: «من المهم جدًّا في المرحلة الأخيرة من الدوري تسلسل الانتصارات. اليوم نؤكد أننا سننافس بقوةٍ، وهذا لا يغيب عن الجميع. دخلنا بقوةٍ من البداية، وحققنا هدفنا الأول، وهو الفوز».

وأضاف: «نبدأ الآن التركيز على مباراتنا المقبلة. تنتظرنا ستة نهائياتٍ، والمهم مواصلة الصدارة حتى نهاية الموسم».

وتطرَّق إلى مشاركته جماهير النصر الاحتفال بعد المباراة قائلًا: «احتفلت مع الجماهير، وكان شعورًا جميلًا. شاهدت الحب منهم، وأردت مشاركتهم ذلك، والاحتفال معهم».

وكشف عن استراتيجيةٍ، اتَّبعها فريقه في المباراة بالقول: «الفريق كان منظَّمًا كثيرًا اليوم، وبعد الهدف سعينا للمحافظة على النتيجة دون مغامرةٍ، وحينما أردنا المغامرة والتسجيل، فعلنا ذلك».

وتابع: «كل ثلاثة أيامٍ سنخوض مباراةً. أمامنا الاتفاق، ثم آسيا. لدينا ضغط مبارياتٍ، ونستعدُّ لكل مباراةٍ على حدة، والمهم تجهيز لاعبينا بأفضل صورةٍ».

وعن إشراكه لاعبين مهدَّدين بالإيقاف لتراكم البطاقات، أوضح: «لا أتحدَّث مع اللاعبين الذين لديهم بطاقاتٌ صفراء عن ذلك، فكل اللقاءات صعبةٌ بالنسبة لنا في نهاية الموسم، وكل ثلاث نقاطٍ مهمة، سواء أمام الأخدود، أو الاتفاق، أو الهلال، لذا لا يوجد لدينا مباراةٌ مفضَّلةٌ لإراحة اللاعبين فيها دون غيرها».

وأردف: «من المهم لنا تحقيق 14 انتصارًا متتاليًا. في كل أنحاء العالم الفوز بـ 14 مباراةً، خاصةً خلال مرحلة نهاية الدوري مهمٌّ جدًّا، وإشارةٌ إلى أننا نسلك طريقًا جيدًا نحو البطولة، لكن الأهم هو الظفر باللقب في الختام».

وأكمل: «منذ بداية الموسم ولاعبونا يدركون أن هدفهم الأول والأخير هو الفوز بكل مباراةٍ».

وتحدث جيسوس عن أداء الحكم خالد الطريس في اللقاء، محدِّدًا ثلاثة قراراتٍ خاطئة اتخذها ضد فريقه، منها التغاضي عن ركلة جزاءٍ لمصلحته، وإغفال طرد لاعبٍ من الأخدود.

وقال: «كانت هناك ثلاث لحظاتٍ فيها قراراتٌ مهمةٌ للحكم خلال المباراة: ركلة جزاءٍ صريحة لنا في الشوط الأول، ثم إنذارٌ لسيماكان رغم أنه أخذ الكرة، وقدمها للحكم باحترامٍ، ولم يبدر منه أي رد فعلٍ سلبي، لكنَّ الحكم استغل الفرصة، وأعطاه بطاقةً صفراء مباشرة، ثم القرار الثالث في احتكاكٍ على سيماكان نفسه، وكان يُفترض منح لاعب الأخدود إنذارًا ثانيًا، وطرده، وهذا لم يحدث».

واستطرد: «الأخطاء التي تحمل الشكوك دائمًا يكون القرار فيها ضد النصر. حكم اللقاء حضر اليوم متأثرًا، وأضرَّ بالفريق، لكننا انتصرنا».

وبفوزه على الأخدود، أعاد «الأصفر» فارق النقاط الخمس الذي يفصله عن الهلال، وحلَّق في صدارة «روشن» برصيد 73 نقطةً.