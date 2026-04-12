في نجران.. مباراة النصر الأعلى حضورا

حطَّمت مباراة فريق الأخدود الأول لكرة القدم وضيفه النصر، السبت، ضمن الجولة الـ 28 من دوري روشن السعودي، أرقام الحضور الجماهيري على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في نجران خلال الموسم الجاري.

وحضر المباراة ستة آلافٍ و414 مشجعًا، احتشدوا في المدرَّجات، وفق ما أظهرته شاشة الملعب خلال الشوط الثاني من المباراة التي حسمها النصر بهدفين نظيفين.

ويزيد هذا الرقم عن أي تعدادٍ جماهيري حضر إلى الملعب لمشاهدة مباراةٍ للأخدود في النسخة الجارية من الدوري.

وكان رقم الحضور الأعلى في الملعب قبل هذه المباراة يعود إلى لقاء الأخدود مع الهلال ضمن الجولة الـ 21 الذي تابعه من المدرَّجات ستة آلاف مشجعٍ.

وهبطت إلى المركز الثالث مباراة الفريق الجنوبي مع الأهلي ضمن الجولة الـ 14 التي حضرها أربعة آلافٍ و361 مشجعًا.

ولم تتخطَّ أي مباراةٍ أخرى حاجز أربعة آلاف مشجعٍ في الملعب الذي يتَّسع لثمانية آلاف متفرج.