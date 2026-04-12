إنزاجي: مانشيني قدمني.. والإصابات فاجأتني

أكد الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، أن مواجهة السد القطري، الإثنين، في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، ستكون قوية للغاية.

وقال إنزاجي خلال المؤتمر الصحافي الأحد: «مباراة الغد أمام السد قوية لأنها مباراة الدور الواحد». وأضاف أن الفريق القطري «فريق جيد يؤدي عمله بكفاءة فنية عالية، خاصة على الأطراف، ويستحوذ على الكرة بشكل جيد».

وخصَّ إنزاجي مواطنه روبرتو مانشيني بالثناء الكبير، قائلًا: «لا أملك إلا أن أذكر مانشيني بكل خير، فقد كان زميلي في الملعب وفزنا معًا ببطولة الدوري، ثم أصبح مدربًا لي، وهو مدرب رائع يعتمد على اللعب الجماعي، وهو من قدَّمني للاتسيو».

وعن الإصابات التي تعرض لها الفريق أخيرًا، أوضح إنزاجي أنه لم يعلن عنها سابقًا ولم يقدم أي أعذار، مشيرًا إلى أنها كانت إصابات مفاجئة وغير متوقعة.

وقال: «مالكوم تعرض لكدمة أثناء المران، وكنو أصيب بكدمة تحولت إلى إصابة، وبالتالي هي إصابات ليس لها علاقة بالإعداد البدني».

وأكد أن الهلال يمتلك «عددًا من اللاعبين الكبار في كل المراكز»، ما يمنحه خيارات قوية على الرغم من الغيابات.

وتطرق المدرب الإيطالي إلى أهمية قائد الفريق سالم الدوسري، قائلًا إن وجوده «مهم جدًّا»، مشيدًا بـ«حضوره الأخير الذي كان مميزًا».

من جهته، ذكر الصربي سيرجي سافيتش لاعب الهلال أن المباراة صعبة أمام فريق جيد لكنهم كلاعبين جاهزون تمامًا لمباراة الإثنين.

وقال: «في آخر عامين خرجنا من نصف النهائي ووقعنا في أخطاء عديدة تعلمنا منها ونعمل على تصحيحها للمنافسة على البطولة».

وأضاف:«المدرب تحدث معنا عن أهمية المباراة ،خاصة أنها مباراة واحدة لذلك سنعمل جاهدين على تحقيق الفوز من أجل النادي ومن أجل الجماهير».