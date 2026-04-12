يايسله: لا نفكر خارج الملعب.. وأتفق مع الجهني

أكد الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، أن هدفه الوحيد هو تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور المقبل أمام ضيفه الدحيل القطري، الإثنين، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال يايسله في المؤتمر الصحافي الذي سبق المواجهة، الأحد: «ندخل البطولة ونحن حاملو اللقب، وسنواجه خصمًا صعبًا غدًا.. نتطلع للفوز والتأهل إلى الدور المقبل.. لا نفكر في أي شيء خارج الملعب، الأهم بالنسبة لنا هو تجهيز اللاعبين جسديًا والتهيئة النفسية لتحقيق الانتصار».

وأضاف المدرب الألماني، مستشهدًا بتصريحات لاعبه زياد الجهني: «كما قال زياد، علينا أن نفكر خطوة بخطوة من أجل السعي نحو اللقب الذي يهمنا كثيرًا، ونبحث عنه مع جماهيرنا التي ستحضر غدًا في المدرجات لدعمنا».

من جانبه، أكد زياد الجهني لاعب الوسط أن المباراة أمام الدحيل تمثل خطوة مهمة في مشوار الدفاع عن اللقب الآسيوي.

وقال الجهني: «مواجهة مهمة أمام خصم جيد، نسير خطوة بخطوة نحو المحافظة على اللقب. تفكيرنا مركز حاليًا على مواجهة الغد من أجل الفوز والانتصار. فريق الدحيل فريق صعب، ولكن لدينا هدف واضح وهو الفوز والانتقال إلى المرحلة المقبلة».