مانشيني: إنزاجي لاعبي المفضل.. ولا تهمني الإصابات

أوضح الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب فريق السد القطري الأول لكرة القدم، أن كل المباريات في هذه المرحلة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة صعبة للغاية.

وقال في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة فريقه أمام الهلال، الإثنين، في دور الـ 16 على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة: «جئنا إلى جدة و أملنا كبير جدًا في تحقيق الفوز بهذه المباراة».

وتابع مانشيني: «تكمن صعوبة المباراة في أنها ستلعب من جولة واحدة فقط وليست ذهابًا وإيابًا».

وحول مدرب الهلال، قال مانشيني: «إنزاجي كان لاعبًا رائعًا، وهو أحد لاعبيّ المفضلين على الإطلاق.. قدم أداءً مذهلًا في إيطاليا، ويواصل الآن تقديم عمل رائع مع الهلال... أنا أحبه حقًا».

وأضاف بخصوص إصابات لاعبي الهلال: «ليس لديّ أي علاقة بإصابات الفريق المنافس.. نحن فقط حضّرنا بجدية كاملة لهذه المباراة الصعبة».

من جانبه ، قال حسن الهيدوس لاعب السد القطري: «الهلال فريق كبير وغني عن التعريف، لكن نحن مستعدون بالشكل اللازم لتجاوزه وبلوغ ربع النهائي.. ‏مباراة الغد صعبة و مهمة بالنسبة لنا وسنقاتل على تحقيق الفوز و التأهل».