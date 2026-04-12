بلماضي: لن تخدعنا النتائج.. ولوكاس جاهز

أكد الجزائري جمال بلماضي، مدرب فريق الدحيل القطري الأول لكرة القدم، ثقته العالية في لاعبيه وقدرتهم على تحقيق الفوز أمام الأهلي، الإثنين، في مواجهة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا في جدة.

وقال بلماضي في مؤتمر صحافي، الأحد، قبل المباراة: «الأهلي فريق صعب وعنيد، وهو حامل لقب النسخة الماضية ويلعب بين جمهوره، ولكن ثقتي في لاعبي فريقي كبيرة ونبحث عن الفوز وتحقيق الانتصار».

وأضاف: «كما قلت، خصمنا فريق قوي وعنيد، وتابعت نتائجه في الدوري السعودي وكانت غير مثالية، وهذا لا يضعفه حيث إنه فريق صعب جدًا».

وأشار المدرب الجزائري إلى جاهزية البرازيلي لوكاس سيلفا ، مؤكدًا أنه ينتظره في اللحظات الصعبة خلال المباراة.

من جانبه، أوضح اللاعب البرازيلي لوكاس سيلفا أن الفريق بدأ التحضيرات لمواجهة الأهلي منذ الأسبوع الماضي، حيث خاض تدريبات جدية للاستعداد لهذه المواجهة الصعبة.

وقال سيلفا: «نعرف فريق الأهلي جيدًا، حيث لعبنا معه في دور المجموعات، وسيكون هدفنا الفوز».