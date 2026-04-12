ماري تدخل التاريخ من بوابة يونيون برلين

باتت ماري-لويز إيتا، المدربة الأولى في تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم للرجال، وذلك بعدما استعان بها نادي يونيون برلين، لتدريب الفريق الأول، حتى نهاية الموسم الجاري، بدلًا من ستيفن باومجارت، المُقال الأحد من منصبه.

وقالت ماري في بيان صحافي :«يُسعدني أن النادي أوكلني بهذه المهمة الصعبة».

وأوضح هورست هيلد، المدير الرياضي في النادي أن النصف الثاني من الموسم أتى على الفريق مخيبًا للآمال، مضيفًا :«عشنا نصفًا ثانيًا من الموسم مخيبًا للآمال تمامًا، وضعنا لا يزال حرجًا ونحن بحاجة ماسة إلى النقاط من أجل البقاء في الدوري، العروض في الأسابيع الأخيرة لا تمنحنا الثقة بأننا قادرون على قلب الأمور في وضعنا الحالي».

وأقيل باومجارت في وقت مبكر من صباح الأحد، بعدما تراجع مستوى الفريق بشكل كبير في النصف الثاني من الموسم الجاري، أحدثها خسارة السبت أمام هايدنهايم متذيل الترتيب بنتيجة 1ـ3.

وأصبحت ابنة الـ34 عامًا، السيدة الأولى التي تتسلم تدريب فريق للرجال في الدوريات الأوروبية الكُبرى، بعدما كانت أيضًا أول مساعدة مدرب في تاريخ الدرجة الأولى الألمانية، بتوليها المهمة في فريق العاصمة أيضًا.

وكلاعبة سابقة في توربينه بوتسدام، تُوجت ماري بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2010 إلى جانب ثلاثة ألقاب في الدوري الألماني، والتي التزمت في وقت سابق بتولي تدريب فريق أونيون برلين للسيدات بدءًا من الصيف المقبل.

وسبق لنساء أن دربن فرق كرة قدم للرجال في الدرجات الدنيا، لكن لم يحدث ذلك أبدًا في دوري الدرجة الأولى.

وتشرف سابرينا فيتمان حاليًا على تدريب إنجولشتات في الدرجة الثالثة الألمانية، فيما تولت كورين دياكر تدريب كليرمون فوت في الدرجة الثانية الفرنسية لمدة ثلاثة مواسم حتى عام 2017.