ماراثون باريس.. كريبا يخطف اللقب
الإيطالي يِمانبرهان كريبا الفائز بلقب الرجال في سباق ماراثون باريس بجانب الإثيوبية شورة ديميز، بطلة السيدات (رويترز)
باريس ـ الفرنسية 2026.04.12 | 01:33 pm
أحرز الإيطالي من أصل إثيوبي يِمانبرهان كريبا ماراثون باريس الدولي في فئة الرجال.
وحقق ابن الـ29 عامًا رقمًا قياسيًا شخصيًا بتسجيله ساعتين و05:16 دقيقة، متقدمًا على الإثيوبي بايلاين تيشاجر، بفارق 5 ثوان، فيما جاء الكيني سيلا كيتبو ثالثًا، بزمن قدره ساعتين و05:26 دقيقة.
وفي سباق السيدات، توّجت الإثيوبية شوره ديميز، باللقب بعدما نالت المركز الأول، محطمة في طريقها الرقم القياسي للماراثون الباريسي بفارق أكثر من دقيقة.
وسجلت صاحبة الـ30 عامًا، ساعتين و18:33 دقيقة، لتتقدم مواطنتها ميسجانه أليماييهو «2:19:06 س»، والكينية ماجدالين مازاي «2:19:18 س».
وحظيّ ماراثون باريس الدولي، بمشاركة 60 ألف شخص، في رقم قياسي جديد، إضافة إلى 20 ألفًا و800 عداءة في شوارع العاصمة الفرنسية.