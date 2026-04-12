ختام تصفيات دوري البادل

أُختتمت منافسات تصفيات دوري «ذيب» للبادل، المنظمة من قبل الاتحاد السعودي للبادل، في ثلاث مناطق رئيسة شملت الوسطى والشرقية، والغربية، خلال الفترة من 9 إلى 11 أبريل الجاري، إلى أن تُلعب النهائيات 20 وحتى 25 من الشهر ذاته، في الرياض، العاصمة.

وشهدت التصفيات مستويات تنافسية بين الفرق المشاركة، التي سعت إلى حجز مقاعدها في النهائيات، وسط أجواء رياضية عكست تطور البادل وانتشارها في مختلف مناطق السعودية، بعدما تأهل إلى النهائيات 16 فريقًا في فئة الرجال، و13 فريقًا في فئة السيدات.

وتأتي هذه البطولة ضمن جهود الاتحاد السعودي للبادل لتعزيز التنافسية، وتوسيع قاعدة ممارسي اللعبة، من خلال تنظيم بطولات تسهم في رفع المستوى الفني وتطوير اللعبة على مستوى السعودية.