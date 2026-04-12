دونيس: المفاوضات مستمرة.. والإصابات عصفت بالخليج

قبل 11 عامًا، عرفت الكرة السعودية اسمه، بعد إعلان نادي الهلال التعاقد معه لإنقاذ موسمه، عقب فشل الروماني لورينتيو ريجيكامب في تحقيق أهدافهم، كانت مدة العقد أربعة أشهر مشروطه بالتمديد، برز ولمع وخطف لقب الكأس من الغريم النصر، لكن رحلته انتهت في الموسم التالي، بعد أن تولى تدريبه في 68 مباراة، بعدها قاد الشارقة الإماراتي في رحلة قصيرة، قبل أن يعود إلى بلاده ليقود أبويل القبرصي، ومنها إلى بنثنايكوس اليوناني، وفي موسم 2021 ظهر من جديد في الملاعب السعودية عبر بوابة الوحدة، في ثاني أقصر تجربة «6 مباريات فقط»، لكنه فشل وهبط الفريق.. وفي الموسم الذي التالي خاض تجربة مع الفتح قبل العودة إلى «فرسان مكة»، وفي موسم 2024 أعلن نادي الخليج التعاقد مع، وظهر في بداية هذا الموسم نديًا قويًا لكافة الفرق قبل أن تتراجع نتائجه.

ضيف «الرياضية» في هذا الحوار اليوناني جورجس دونيس، مدرب فريق الخليج، يتحدث عن مفاوضات تجديد عقده مع «الدانة»، وأسباب تراجع نتائج الفريق.

إلى أي مدى يؤثر استقرار الجهاز الفني على تطور الفريق؟

إلى حدٍّ كبير.. الاستقرار في الجهاز الفني تكتيك وفلسفة واضحة ومسار ثابت لتطوير اللاعبين، الأمر الذي يساعدهم على التحسّن ويسهم في بناء الانسجام مع مرور الوقت، أما التغييرات المتكررة فربما تعرقل التقدّم، وتُحدث حالة من الارباك، وتبطئ عملية التطوّر.

ما الذي يحسم قرارك بالاستمرار مع الخليج؟

بصفتي مدربًا لفريق الخليج، فأعتقد أن قراري بتجديد عقدي يعتمد بشكل أساسي على دعم وثقة إدارة النادي، ووضوح التوقعات، وتوافق الرؤية بين الطرفين، وأيضًا الموارد المتاحة في الميزانية، والمرافق، وجودة الفريق.

هل وصلت مفاوضاتك مع إدارة الخليج إلى مراحل متقدمة بشأن تجديد عقدك؟

حاليًا أركز بشكل كامل على عملي وعلى الفريق، المفاوضات مع النادي تسير بشكل ممتاز، هناك احترام متبادل بيننا، وعندما يكون هناك اتفاق رسمي، سيتم الإعلان عنه.

ما الشروط التي تعدّها أساسية للاستمرار؟

استقرار البيئة ووجود هيكل احترافي وكادر مهني يحيط بالفريق.

هل تشعر أن مشروع الخليج الحالي يلبي طموحاتك مدربًا؟

أنا وطاقمي نعمل بجدٍ كبير لمساعدة النادي على التطور والحلم بشكل أكبر، الخليج نادٍ جيد جدًا، ويضم أشخاصًا رائعين لديهم رؤية واضحة، ويملكون المقومات التي تساعد على الارتقاء بالنادي إلى مستوى أفضل.

الخليج حاليًا في المرتبة العاشرة في دوري المحترفين.. كيف تقيم هذا المركز؟

بعد نهاية شهر نوفمبر، كنا غير محظوظين قليلًا بسبب الإصابات التي تعرض لها اللاعبون الأساسيون، الجميع يبذل قصارى جهده لمساعدة الفريق، لكن في الوقت نفسه، فقدان لاعبين مؤثرين كانوا يقدمون أقصى ما لديهم، المشكلة الأكبر.

هل يعكس هذا المركز على المستوى الحقيقي لكم.. أم هناك عوامل أثرت على النتائج؟

بالتأكيد نحن نستحق مركزًا أفضل في جدول الترتيب.

ما رسالتك لجماهير ناديكم بالمرحلة المقبلة؟

نحن بحاجة إلى وجودهم إلى جانبنا، ليس فقط عندما نكسب، بل أيضًا في الأوقات الصعبة، عليهم أن يدعموا فريق مدينتهم، وأن يشعروا بالفخر بذلك، كما يشعر مجلس الإدارة واللاعبون والجهاز الفني بالفخر بهم.