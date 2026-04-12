الإنتر يتوعد كومو في طريق الذهب

يبحث فريق إنتر ميلان الأول لكرة القدم عن انتصاره المباشر الحادي عشر تواليًا أمام مضيفه كومو في الجولة الـ 32 من الدوري الإيطالي، الأحد، في طريقه نحو التتويج بلقبه 21.

ويقود الروماني كريستيان كيفو فريقه المتصدر بفارق سبع نقاط مع تبقي سبع جولات على نهاية الموسم، ليصطدم بمنافس تحول إلى إحدى أبرز قصص النجاح غير المتوقعة في دوري الأضواء الموسم الجاري.

ويفتقد الإنتر نجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز بعد تجدد إصابته في عضلة الساق.

أسهم لاوتارو في فوز ثمين لإنتر ميلان بتسجيله هدفين في الانتصار العريض على روما بنتيجة 5 ـ2 الأحد الماضي، ليعزز فرص فريقه في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي.

وسجل المهاجم الأرجنتيني هذه الثنائية في أول ظهور له بعد غياب دام سبعة أسابيع بسبب الإصابة، لكن الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب، الجمعة، أظهرت معاناة مارتينيز من شد عضلي طفيف في أسفل ساقه اليسرى، وهي الإصابة التي سبق أن تعرض لها في 18 فبراير.

وأعلن نادي إنتر ميلان في بيان أن نجمه وقائده سيخضع لفحص جديد لإعادة تقييم حالته في الأيام المقبلة.

ويحتل كومو، النادي الواقع على ضفاف البحيرة، المركز الرابع بعدما حقق ستة انتصارات متتالية، قبل أن يتعادل ‌سلبًا مع أودينيزي ‌ الإثنين الماضي.

ويعول ‌كومو على تألق الثنائي أناستاسيوس دوفيكاس ‌ونيكو باز، اللذين أسهما معًا في تسجيل 21 هدفًا ​في الدوري الموسم الجاري، بواقع 11 هدفًا ‌لدوفيكاس و10 أهداف لباز.