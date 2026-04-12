بورنموث يحفز السيتي أمام تشيلسي

يأمل فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم، صاحب المركز الثاني أن يستغل سقوط أرسنال المتصدر بعد خسارته 1ـ2 على أرضه أمام بورنموث، السبت، وخطف نقاط تشيلسي في الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد، في لندن.

وسجل أليكس سكوت هدف فوز بورنموث على ملعب الإمارات ليفتح باب المنافسة على اللقب من جديد، بعدما تكبد أرسنال المتصدر خسارته الأولى في الدوري في تسع مباريات.

ولا يزال النادي اللندني متقدمًا بفارق تسع نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، لكن فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا خاض مباراتين أقل من أرسنال.

ويستعد السيتي لمواجهة تشيلسي صاحب المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة واستضافة أرسنال مطلع الأسبوع المقبل.

ويفتقد الإنجليزي ليام روسنيور، مدرب تشيلسي، خدمات الأرجنتيني إنزو فيرنانديز أمام مانشستر سيتي، بعد إيقاف داخلي للاعب مباراتين عقب مقابلة أجراها خلال فترة التوقف الدولي، بدا فيها

وكأنه يحاول مغازلة ريال مدريد الإسباني.

